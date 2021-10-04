9月28日，日本傑尼斯一哥團「嵐」成員相葉雅紀與櫻井翔同日發表兩人的結婚消息，櫻井的結婚對象是他在慶應義塾大學時代就認識、後來在電視台工作的同學，而相葉的結婚對象則大他一學年，而對經紀公司傑尼斯來說，很罕見地一次宣布兩名藝人結婚。

2024年是嵐出道25周年，嵐原本在2020年活動休止時就強調「非解散」，因此仍有可能再組開唱。業界人士向《週刊女性PRIME》表示，2019年時成員二宮和也在巡演中發表結婚時，讓許多歌迷受到衝擊，有了這此的經驗後，傑尼斯計畫在2024年前將成員們的私人生活「處理」完畢。

之前東京奧運、帕運7月23日至9月5日這段期間，櫻井與相葉仍擔任了「NHK東京2020奧運・帕運轉播特別主持」之務，接著將遇到11月3日該團的出道紀念日，屆時紀錄該團史的電影將上映。若不先發布結婚消息，等到嵐要發表活動重啟、開唱時，就很難再找到發布結婚消息的更好時機了。