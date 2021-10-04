近期以來聲勢最浩大的一次針對性的聯合軍事演習正在南海上演，其中包括美國卡爾文森號與雷根號與英國伊莉莎白女王號共3艘航空母艦，以及來自美國、日本、英國、紐西蘭、荷蘭和加拿大共6個國家的17艘軍艦。將在菲律賓海進行為期一周的防空、反潛戰、戰術和通信等多項聯合演習。在此之前，中共連續4天大批軍機侵擾台灣西南海域，據信即是針對即將在巴士海峽附近舉行的這場由6國家海軍組成的3艘航母聯合演習。

美國《星條旗報》(Star and Strips)引述日本海上自衛隊於週一發布的新聞稿稱，剛剛結束中東任務後返回亞洲的雷根號航空母艦於週六在日本沖繩西南部與美國海軍卡爾文森號和英國女王號等2艘航母會合，3艘航空母艦將在南海進行今年最大規模的3航母艦隊聯合演習，演習將持續到本周日。

卡爾文森號與雷根號與英國伊莉莎白女王號共3艘航空母艦，以及來自美、日、英、紐、荷、加等6個國家的17艘軍艦進行聲勢浩大的聯合演習。（圖／美國海軍）

.@HMSQNLZ operating with both USS Carl Vinson and USS Ronald Reagan #CSG21 pic.twitter.com/6DglEhx2dj — Navy Lookout (@NavyLookout) October 3 2021

報導說，參與演習的美國海軍艦艇包括導彈驅逐艦希洛號(USS Shiloh)、查菲號(USS Chafee)、蘇利文兄弟號(USS The Sullivans)和導彈巡洋艦查普蘭號(USS Lake Champlain)，其他國家的船隻則包括驅逐艦、護衛艦和補給艦等艦艇。

演習的照片也顯示，除了美英共3艘航母之外，日本直升機母艦伊勢號也與其他13艘艦艇同時出海演習。

演習開始前，中國軍方剛結束16架戰機飛越台灣西南部海域的防空識別區的行動，中共軍機行動的位置距離沖繩不到400海里。

本周五中共派遣了破紀錄的38架戰機進入台灣西南防空識別區，週六更增加至39架軍機，這是自台灣自2020年9月開始發布中共軍機侵擾台灣西南海域以來數量最多的2次行動，相關侵擾行動分別在日間和夜間進行。