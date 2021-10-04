桃園市消防局獨步全台，率先推動「戰術體能」訓練，透過31名種子教官導入現代化、科學化的體能訓練，增加消防員最大肌力。

桃園市消防局獨步全台，率先推動「戰術體能」訓練，透過31名種子教官導入現代化、科學化的體能訓練，增加消防員最大肌力。

桃園市消防局獨步全台，率先推動「戰術體能」訓練，透過31名種子教官導入現代化、科學化的體能訓練，增加消防員最大肌力。

桃園市消防局獨步全台，率先推動「戰術體能」訓練，透過31名種子教官導入現代化、科學化的體能訓練，增加消防員最大肌力。

桃園市消防局獨步全台，率先推動「戰術體能」訓練，透過31名種子教官導入現代化、科學化的體能訓練，增加消防員最大肌力。

消防員救災救護都要體力，桃園市獨步全台，率先推動「戰術體能」訓練，透過31名種子教官導入現代化、科學化的體能訓練，增加消防員最大肌力，不但體能大幅提升，也帶起一股健身風氣，保護市民更「有力」。

消防員以往體能測驗項目，如仰臥起坐、伏地挺身及長跑等，其主要為提升肌耐力，與消防員救災、救護等實務需要的最大肌力不同，為減少消防員工作傷害，及提高作業效率與安全性，消防局於106年底甄選出31名種子教官，在107年1月至「怪獸肌力及體能訓練中心」接受訓練，導入現代化、科學化的體能訓練，以有效增加消防員最大肌力，3年多來經逐年選訓，目前已有41名戰術體能指導員。

消防局局長謝呂泉表示，戰術體能指導員平日除於八德防災教育館3樓專業健身房排班輪值指導同仁外，也會定期至各分隊巡迴教學，並設計分隊專屬菜單；全市含特搜共44個分隊也都完整配備多功能訓練架、多功能訓練椅、奧林匹克標準槓、安全深蹲槓、槓片、可調式啞鈴、競技壺鈴及六角槓等，在隊上也能有完整健身房器材自行訓練，如需更進階的訓練則可使用防災館專業健身房。

有消防同仁笑著分享，三級警戒期間健身房全都無法開設，同在健身的朋友都很羨慕桃園消防有完整器材，不怕沒練習會「不進則退」。

訓練科指出，戰術體能推動3年多，目前仍在推廣宣導與研究發展期，初步設定同仁3項（深蹲、臥推、六角槓硬舉）合計須達2.8倍自身體重的訓練目標，預計今年10月起啟動普測，蒐集同仁體能資料庫以設計更科學化、客製化的訓練與測驗標準。

訓練科指出，111年起將進行戰術體能訓練與消防工作表現關係性研究，以瞭解目前訓練方式對消防工作效率的提升程度，並納入耗氧量研究，瞭解最大肌力與空氣呼吸器氣量消耗間關係，未來將體能訓練依不同消防工作需求客製，讓火場作業、潛水搜索、急難救援及山難搜救都能有科學化、標準化的體能訓練方法，增進整體工作效率與安全性。