導演蔡明亮、影后楊貴媚、溫昇豪、水果奶奶、紀錄片導演劉嵩與公視董事長陳郁秀、總經理徐秋華一起出席公視「PTS WORLD TAIWAN」影音服務啟動記者會。（陳俊吉攝）

導演蔡明亮、影后楊貴媚、溫昇豪、水果奶奶出席公視「PTS WORLD TAIWAN」影音服務啟動記者會。（陳俊吉攝）

公視宣布自10月4日起，開設「PTS WORLD TAIWAN」英語影音服務，藉YouTube頻道與社群網絡等多樣數位通路，讓在地特色輸出國際，提供國際觀眾一個認識台灣，深入了解台灣文化的窗口。與公視多次合作獲國內外多項獎項的導演蔡明亮、國際影后楊貴媚，《茶金》及《火神的眼淚》男主角溫昇豪、公視招牌兒童節目主持人水果奶奶、紀錄片導演劉嵩都應邀出席活動。

蔡明亮表示，台灣近幾年的電視越來越多元，而公視偏重文化的部分，很需要被國際被看到，「我的《沙》講黃聲遠建築跟行者慢步結合，這類作品只有法國公視Arte敢播，公視要把這些多元的概念開拓到國際，我覺得非常好」。

影后楊貴媚在公視有多部戲劇作品，也主持實境節目《阮三个》，她表示，「台灣是創作自由的地方，很多人文文化，將來節目透過很多不同語言散播在不同國家，未來遇到外國人，我們可以透過節目來說話，他們喜歡台灣，也可以到這邊來玩、追星」。溫昇豪則表示「我是在公視長大、成熟的」，也期待有能力讓作品輸出海外，與各國一較長短「作為一個戲劇從業人員，我們與有榮焉」。公視招牌兒童節目《水果冰淇淋》未來也將上架平台，且針對小朋友們學習認知、解決困難能力，精選35集配成越南語，主持人「水果奶奶」也說「公視真是下重本，看到自己講越南話，真是太興奮了！」

對於「PTS WORLD TAIWAN」被拿來與「Taiwan＋（TaiwanPlus）」相比，公視董事長陳郁秀表示，兩平台都是為國家服務，沒什麼問題。被問是否太類似、無法區隔？她強調不會類似，「我們未來都是國家團隊，一定要合作，一起為台灣服務，到了成熟時間，我們就可以是國家團隊」；公視總經理徐秋華也提到「我們分頭並進，而這也是在董事會期待下，運用公視既有資源，把台灣優質內容往外推、不怕多」。

陳郁秀表示，臺灣擁有豐厚的風景、文化底蘊，與充滿生機的社會；疫情期間，因疫情控管得宜所帶來的成就，舉世共睹，她說「整個臺灣就像是一顆璀璨的鑽石，每個面向都閃閃發亮」，而這些都是她常跟人分享的「鑽石臺灣」概念，也希望未來透過「PTS WORLD TAIWAN」平台更多海內外朋友知道。她也表示，期許平台將多年來建構的優質內容、台灣整體的多元文化帶到國際觀眾眼前，並帶動節目海外行銷授權機會，期許未來能和各國公共電視聯盟，為國際社會盡一份心力。

公視總經理徐秋華會後受訪表示，目前首批節目，如《誰來晚餐》或公視海外參展過、既有雙語字幕節目都能立刻上到平台；未來全球自有版權的節目，例如戲劇《茶金》也將視販售海外版權窗期，上到「PTS WORLD TAIWAN」平台；未來也期待各類節目都能跟進。同時也將與YouTube共同合作，因應觀眾多螢幕收視習慣，如：海外收視台劇最多的國家為菲律賓，連英國網球小天后拉杜卡努（Emma Raducanu）也愛看台劇，將布局後續各國在地的行銷面向，以打造出綜效。

「PTS WORLD TAIWAN」平台將肩負公視國際傳播責任，運用新媒體特性，先於YouTube成立頻道，以英語介面服務台灣境內外使用英語族群為主要服務對象，成為全球觀眾易達的入口。公視英語新聞未來亦將以每日新聞、專題等形式於「PTS WORLD TAIWAN」上架，同時也將提供泰語、印尼語、越南語之線上新聞資訊服務。

「PTS WORLD TAIWAN」YouTube頻道初期將同步上架逾100小時之戲劇、紀錄片、新聞與兒少、生活等各類型節目，之後並每月持續上架新製節目內容。未來公視旗艦劇《斯卡羅》、《茶金》，金鐘獎最佳生活風格節目《浩克慢遊》、《我在市場待了一整天》等，亦將陸續在此一平台上與全世界觀眾相見。此外，曾獲金鐘獎肯定的連續劇《奇蹟的女兒》與公視新創電影《大吉》等多部戲劇；觀照生態與土地，走訪多國拍攝的4K紀錄片《農村的遠見》；公視招牌兒童節目《水果冰淇淋》、獲新加坡亞洲影藝創意大獎最佳VR節目之兒童生態節目《台灣特有種》；以家人故事為主題的真人實境節目《誰來晚餐》，都將是第一批上架「PTS WORLD TAIWAN」的節目。