近期新北市召開「產業發展諮詢委員會」，會中企業提出建言，盼中央政府優先將「重要商務出國需求人士」列為第2劑第4類疫苗施打對象，新北市經發局根據產發會結論，已於本月4日函請中央，希望調整疫苗施打順序。

新北工商發達，商務人士不畏疫情威脅，仍馬不停蹄，分赴海外開創商機、拼經濟，惜多數有商務出國需求之企業，在未完整施打疫苗情況下，不能安心離境洽商，除希望中央能以長期、穩定且全面性，思考國內疫苗政策，更殷切期待，政府應從讓國內經濟持續發展角度出發，適度調整疫苗施打順序，讓必要出國之商務人士盡早接種。

市府基於與企業共同合作的立場，瞭解產業是經濟實力的根基，爰函請中央評估，針對「國外設有子公司且有實質營收的營運據點管理」、「攸關產業發展的重要國外參展之管理」及「影響公司營運的重大緊急商務與法務需求之管理」等3類必要出國商洽企業，以「公協會列管造冊」方式，優先將企業所屬重要出國商洽人員列入第4類施打第2劑疫苗對象。