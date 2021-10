進入10月,也就是即將迎來一年一度諾貝爾獎頒獎。2021年諾貝爾獎(Nobel Prize)今(4)日揭開序幕,率先頒發生理學或醫學獎(或稱生醫獎),由兩位美國學者發現人類感知溫度與痛覺感測器的美國學者者共享榮譽。關於學術界最高榮譽「諾貝爾獎」,或許還有不少幕後讓你感到好奇。

一、諾貝爾獎由誰設立?

諾貝爾獎是由19世紀發現炸藥而致富的瑞典科學家諾貝爾(Alfred Nobel)而設立。經他的遺囑使用他的遺產設立5個獎項,表揚對人類有傑出貢獻的人士。

第一屆諾貝爾獎在他逝世5年後,也就是1901年,20世紀第一年開始頒發。諾貝爾獎項得主會先公布,並且在12月10日諾貝爾的逝世紀念日舉行頒獎典禮。

二、諾貝爾獎有哪些獎項?

根據諾貝爾的遺囑,在1901年開始頒發的諾貝爾獎,共有5個獎項,分別是生理學或醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎以及和平獎。

在1968年由瑞典中央銀行設立了「瑞典銀行紀念諾貝爾經濟科學獎」(Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel),被通稱為「諾貝爾經濟學獎」,地位與最起初設立的5個獎項相同,因此目前共有6大獎項。諾貝爾獎一般都被認為是頒獎領域內聲望最高的獎項。

三、諾貝爾獎提名過程與候選人名單均嚴格保密

與一般常見的頒獎典禮不同,諾貝爾獎不會在事前公布候選者名單。也不允許評審討論公開討論相關訊息。

諾貝爾獎的運作是在前一年9月將提名信函寄給相關領域關鍵人,在當年1月31日收件,在由各獎項的委員會篩選出約300位候選人,再由該獎項的委員會選出獲獎者。與5個學術獎不同的是,諾貝爾和平獎被提名者可涵蓋主要國家政府(國會)與歷屆獲獎者。

被提名者並沒有年齡、種族、性別的限制,所提出的研究成果無論是在早期或是晚期都有機會被提名,但不能提名自己。諾貝爾獎傾向授予已有一段時間的發現,獲得該領域學者的認可,可認證為在特定領域具有影響力的新發現。

四、諾貝爾獎得獎者能獲得什麼?

諾貝爾獎得主將獲得一枚金牌、證書以及獎金。獎金是取決於該年度諾貝爾基金會的收入。在同一獎項得主超過一個人的時候,會均分獎金。若是三人同享,可以均分,或者由委員會決定是由其中一人獲得一半獎金,另兩人分得1/4獎金。根據諾貝爾委員會公布,今年每個獎項獎金為1000萬瑞典克朗(約新台幣3200萬)。當然,除了有形的獎勵,諾貝爾獎最令人嚮往的是至高無上的榮耀。

諾貝爾獎獎牌則由1902年起都是由瑞典皇家造幣廠(瑞典語:Myntverket)和挪威造幣廠製造,獎牌的正面都印有Alfred Nobel的左側頭像和以羅馬數字寫出的生卒年份(1833-1896),物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎及文學獎的獎牌相同,但與和平獎及經濟學獎有些許不同。獎牌反面有兩個女神,右邊的是知識女神,她揭開了站在左邊的自然女神的面紗。

五、諾貝爾獎公布與頒獎典禮

諾貝爾獎委員會會在每年10月公布得主,日期不一定。但會在同年12月10日舉辦於頒獎典禮。除了和平獎在挪威首都奧斯陸頒獎外,其餘都在瑞典斯德哥爾摩音樂廳舉行。而受到疫情影響,今年頒獎典禮與2020年一樣,採線上舉行。

2021年的諾貝爾獎頒獎時間由10/4由生醫獎率先揭開序幕,接續在10/5頒發物理學獎、10/6揭曉化學獎、10/7頒發文學獎、10/8公布和平獎得主,經濟學獎則待10/11公布。

根據統計,諾貝爾物理學獎、化學獎、生醫獎、和平獎、經濟學獎累積得主最多的都是美國籍,文學獎則是最多由法國籍得主搶下。諾貝爾獎得主依統計,最多出自於美國哈佛大學、英國劍橋大學與美國柏克萊加州大學,與美國芝加哥大學,累積諾貝爾獎得主都超過100位。