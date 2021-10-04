國發會主委龔明鑫4日傍晚上廣播節目談話時指出，中國大陸面臨限電、恒大債務風波等一連串問題，雖然如此，美國基於全球經濟穩定的考量，應該不至於對大陸落井下石，兩國是競爭對手這件事不會改變。

龔明鑫受邀於寶島全世界節目，接受主持人鄭弘儀訪問時指出，雖然這段期間大陸出現一連串經濟問題，不過，由於美、中兩國領導人已通過電話，兩邊互視為競爭對手這件事應該不會改變。也許有人會問，美國會否在大陸多事之秋的此刻落井下石，龔明鑫認為，這樣做會對全世界景氣帶來很大的衝擊，因此美國不至於這樣做。

對於主持人詢問中國大陸一連串整頓電商、補教業、藝人，而恒大房地產又出問題，此外為了達到共同富裕還要進行三次分配，中國到底發生什麼事？龔明鑫表示，自1978年大陸改革開放以來，一直朝開放的大方向進行，現在方向上出現轉彎，甚至轉回頭，感覺怪怪的，他們到底在思考什麼？值進一步觀察。

至於恒大深陷債務風波一事，會否引發更嚴重的危機？龔明鑫認為，以大陸過去經濟發展累積的實力，控制一家恒大應該還可以，但大家擔心的是可能有其他房地產公司也有類似狀況，但真實的情況如何？還必須再觀察。

龔明鑫表示，也正由於對大陸這一連串的問題，目前還看得不是很清楚，在不清楚的情況下，最好的因應方式就是稍安勿躁，不要冒進。他認為，大陸這一波限電會讓大陸世界工廠的地位在未來慢慢下降，全球供應鏈的移轉恐怕會比之前更為明確。