曾姓男子懷疑在檳榔攤工作的林姓女友出軌，今年4月涉嫌持剪刀狠刺，林身中25刀倒臥血泊慘死，桃檢方依殺人罪起訴求刑15年，桃園地院4日開庭，曾再度否認殺女友，還當庭細數自己3度中風，要法醫幫忙證稱自己曾中風，沒力氣殺女友。

檢方起訴指出，51歲曾姓油漆工發現林女和其他男人親密合照，今年4月21日跑到她中壢的檳榔攤質問，並拉林到後方1間停業的薑母鴨店談判，曾失控持剪刀猛刺至少25刀，林臉頰、肝臟，氣管都遭刺穿，傷口最深達9.5公分，檢方認為曾手段凶殘、令人髮指，起訴求刑15年。

負責解剖林女遺體的法醫出庭作證，指出警方事後在林女陳屍的料理台下方，找到沾有血跡的半把剪刀，雖無法斷定是否就是凶刀，但與林女身上遭銳器所傷的傷勢，樣式相符。

根據法醫解剖報告，林女右側頸部有6刀穿刺傷，因腹部未有明顯出血，研判致命傷是在右側頸部，曾男過去曾辯稱是林女握住利剪刺她自己的脖子，今也當庭細數自己曾在2019年6月1日右側中風、30日左側中風，同年7月14日腳骨折，反問法醫：「我有中過風是否有力氣造成這樣的傷害？」法醫則不置可否，指稱尖銳東西碰到柔軟的地方如軟組織等仍是有可能。

針對凶刀未採驗到曾男DNA，刀柄反驗出林女的DNA，法醫也認為有很多種可能性，或是沾到被害人的血跡較多，即使經過清洗仍有殘留，也可能牽涉到鑑識採證的位置等。