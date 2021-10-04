清華大學講座教授楊儒賓今天在文大「華岡大講堂」演講表示，在剛結束的日本自民黨總裁選舉，河野太郎、岸田文雄、高市早苗、野田聖子等4名候選人出席選前辯論會時，各持自寫的漢字書法，這充分顯示日本菁英階層與漢學的關係。

楊儒賓主講「內在的他者--近世中日文化交流史的意義」，並與文大校長徐興慶、何創時書法藝術基金會董事長何國慶、成功大學副校長陳玉女深度與談，從超越民族主義的觀點，探討漢學及中國傳統文化的現代意義。

楊儒賓解析日本思想史學者子安宣邦點出「內在的他者」的漢字、漢學、漢文化超越民族主義觀點，以及日本漢學家平岡武夫指出「漢字與儒家經典都有跨族群的天下性格」的意義。

楊儒賓認為，緣於漢字、儒家思想、經學等在東亞曾經扮演的重要角色，在當前鮮有共識、網紅掛帥、百家爭鳴的時代，應重視儒家傳統文化扮演的溝通、調解的功能與角色，「要把它們在文化底層的溝通效果顯現出來」。

他也提及，在日本殖民後期的近現代台灣，中國傳統文化曾是當時反抗運動的主要精神武器，林獻堂的「自治派」、蔣謂水的「祖國派」都是如此。而當前兩岸、中日關係緊張，他認為此與未充分彰顯儒家文化有關，期盼各國都能重視漢學在當代跨越族群的作用。

在深度與談時，何國慶以日本經營之聖稻盛和夫自傳，提及小時候不敢過河隨即想到王陽明「與其猶豫不如行動」經歷，及以明朝袁了凡寫給兒子的家訓「了凡四訓」作為一生的指引，不僅要認識好的人、思想、文化等寶藏，更要知道如何與現代生活產生聯結。

陳玉女除了剖析作為中國文化圈的東亞世界的四個實質要素：漢字、儒學、律令、佛教，並表示歷史該是什麼就是什麼，「這不是統獨問題，歷史經歷就是一個事實，要真誠的面對自己」。