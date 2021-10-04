經濟部4日公告「電子遊戲場」、「資訊休閒」、「視聽歌唱」、「錄影節目帶播映」、「桌遊、麻將休閒館」等五則營業場所防疫指引。除共同規範外，在環境及機檯清消、通風、飲食等方面均有個別規範，希望業者及消費者均能積極主動配合遵守。

考量疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心4日宣布將於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，其中包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）、桌遊（開放室內遊玩）、麻將休閒館等場所。

為利業者遵循防疫規範，經濟部公告防疫指引重點如下：1.共同規範：（1）預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管。不得有陪侍服務行為。（2）從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗且滿14天，落實健康管理。

2.電子遊戲場所及資訊休閒場所（如網咖等）：（1）1人1機，全程戴口罩，於機台遊戲時禁止飲食。（2）場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。（3）每日2次執行環境及機檯清消，顧客把玩離開後立即消毒機檯，並間隔至少15分鐘始得提供下一組顧客使用。

3.錄影節目帶播映場所（MTV）：（1）除飲水（含飲料）外，全程戴口罩。（2）維持場所良好通風，每2小時進行換氣。每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。（3）營業前應向地方政府申請復業。

4.視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）：（1）除飲水（含飲料）外，全程戴口罩（包括使用麥克風時）。（2）維持場所良好通風，每2小時進行換氣。每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。（3）營業前應向地方政府申請復業。

5.桌遊、麻將休閒館營業場所：（1）遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。（2）全程戴口罩，顧客接觸遊具建議戴手套，遊戲區域內禁止飲食。（3）教學時應與他人保持社交距離，且教學完畢後應立即進行手部消毒及適時更換口罩。