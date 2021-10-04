機車駕訓班桃市補助2600人上課降低事故發生率。(呂筱蟬攝)

交通部訂定今年10月為交通安全月，新竹區監理所4日於桃園市中壢區太子駕訓班辦理機車駕訓教育觀摩會，市長鄭文燦也前往視察，駕訓班除了書面教學外，課程加強術科的實境訓練，交通大學也分析上過機車駕訓班民眾肇事風險降低20％，桃園市加碼投入100萬元補助款，加上新竹監理所補助名額，總計2600名民眾上課可獲1300元訓練費。

鄭文燦說，近年交通事故死傷數最多的為18至24歲年輕機車族群，尤其大家在開學後騎機車上路，在經驗不足的情況下，常有路口、超速或變換車道的車禍發生，市府透過機車考照駕訓班訓練計畫搭配駕訓班的專業場地，期盼民眾參加降低交通事故比例，將安全駕駛觀念植入年輕駕駛人心中。

交通大學研究分析，經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規風險32％、肇事風險20％，顯示民眾經訓練再考照上路對於道路風險認知確實有提升。新竹區監理所長吳季娟表示，今年機車駕訓民眾報名相當踴躍，桃竹苗地區報名參訓人數已經超過3800人，機車駕訓有學科6小時、術科10小時課程，重點除了直線平衡、變換車道、二段式轉彎等，希望將常見違規原因，透過在課程上訓練提醒，讓民眾安全騎乘機車上路。