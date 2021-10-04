中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布，10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第二級，同時對餐飲、宗教活動、戶外活動鬆綁部分防疫管制，並有條件開放四大休閒娛樂場所，統整為下列五點。
一、娛樂場所有條件開放：
1.電子遊戲場所及資訊休閒場所：1人1機遊玩，全程戴口罩禁止飲食，每日消毒環境2次。
2.錄影節目帶播映場所(MTV)：除了喝水、非酒精飲料外，全程戴口罩。
3.視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭式KTV)：除了喝水、非酒精飲料外，全程戴口罩，包括使用麥克風時。
4.桌遊、麻將休閒館營業場所：全程戴口罩禁止飲食。
二、餐飲限制放寬：
1.內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒(茶)等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。
2.超商販售茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售。
三、四情況免戴口罩：
1.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。
2.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。
3.上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩。
4.主管機關另有規定者，依其規定辦理。
四、適度開放群體活動：
【團體集會】
1.放寬場所容留人數為室內至少每人2.25平方公尺、室外每人1平方公尺，
2.依「公眾集會因應指引」可辦理餐會。
【殯葬設施】
1.維持開放公祭，按各廳室大小公告容留人數上限，室內至少以每人2.25平方公尺計算，如於室外開放空間辦理者，容留人數以每人1平方公尺計算。
2.納骨塔制訂管制總量
【宗教祭祀】
1.有條件開放進香團（限全程搭乘車輛，繞境、遊行、徒步進香仍不開放）
2.集會活動取消梅花座及固定座位的限制，另可依「餐飲業防疫指引」辦理餐會活動。
3.住宿人數由每室可居住人數1人放寬至最多4人，同住家人不限。
【國家公園】
1.指定營地搭營，恢復至原有承載量進行人流總量管制。
2.山屋住宿量由原數量1/3調整至1/2。
3.可申請進入生態保護區
五、維持二級警戒標準：
民眾外出仍應全程佩戴口罩、實聯制、保持1.5公尺社交距離。
營業場所及公共場域仍應執行人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米／人，室外空間至少1米／人。
集會活動（會議、展覽、婚宴、餐宴等）人數上限室內最多80人，如果超過80人必須室內空間至少1.5米／人；室外最多300人。
10月18日前仍須關閉之場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。
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