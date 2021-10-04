桃園市大溪區中新里與月眉里因大漢溪分隔兩邊，除了民眾往來不便，兩岸的觀光景點也因此受到阻隔，為解決民眾往來需求並串聯兩岸休憩觀光景點以提升區域整體觀光效益，桃園市政府執行「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」，興建長約415公尺的自行車人行吊橋，預計2022年9月底前完工。

桃園市長鄭文燦表示，大漢溪跨河吊橋工程採取減項工法，以低衝擊開發為主，除了必要設施外，其他工程盡量按照生態紋理推動，工程簡約但很實用，保有原來的自然特色。此外，市府推動旅遊觀光也會與環境相容，不造成環境汙染，讓民眾安心體驗大漢溪的美好風光。

水務局長劉振宇表示，這項工程獲經濟部水利署「全國水環境改善計畫」補助，總經費約2億元，已於2020年12月開工，預計2022年9月底前完工。工程因應地形特性、景觀視野、環境衝擊、施工等因素，吊橋採雙塔懸吊式，主索效率高、穩定性佳，並配合抗風索提供橫向束制，風洞試驗可抗17級風。