解放軍軍機擾台創下新高數量，據國防部今公布最新共機動態顯示，共機今(4日)間有52架侵擾西南空域，再創單日侵擾最高紀錄，包括34架殲-16、2架蘇愷-30，及2架運8-反潛機及2架空警-500，12架轟-6空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。
共機侵擾西南空域連續4天高達145架，10月1日有38架共機擾台，豈料2日39架，3日則有16架，軍方內部官員解讀，此舉主要針對美軍叫板，另也向國際示戰力並恫嚇台灣，美中大國鬥而不破，練兵展示，威脅恫嚇。
解放軍軍機擾台創下新高數量，據國防部今公布最新共機動態顯示，共機今(4日)間有52架侵擾西南空域，再創單日侵擾最高紀錄，包括34架殲-16、2架蘇愷-30，及2架運8-反潛機及2架空警-500，12架轟-6空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。
共機侵擾西南空域連續4天高達145架，10月1日有38架共機擾台，豈料2日39架，3日則有16架，軍方內部官員解讀，此舉主要針對美軍叫板，另也向國際示戰力並恫嚇台灣，美中大國鬥而不破，練兵展示，威脅恫嚇。
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