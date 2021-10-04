五倍券郵局紙本預約首日，8小時內湧進43萬人申請，到底紙本和數位綁訂哪種比較好眾說紛紜，許多已經數位綁定的人詢問能不能再改紙本，經濟部宣布只限中低收入戶等弱勢民眾後，讓不少人憤怒，直呼「綁定如綁架」、「中了圈套」。

國民黨立委賴士葆昨(3)日表示，接獲一名中低收入戶民眾陳情，在綁定數位五倍券後，才知道帳戶須先存錢消費後，政府回饋金才會入帳，但因為其家境清寒，沒有錢先入帳，不知該如何是好。經濟部因此宣布，中低收入戶等弱勢民眾綁定數位五倍券後，若有改領紙本券的需求，可透過1988專線協助解除數位綁定。

消息一出挨批雙標，網友紛紛回應「所以本來就可以解除綁定啊，根本耍人」、「中了圈套」、「為何只讓中低收入戶取消綁定？對其他民眾公平嗎」，由於許多人都不知道，數位綁定要先消費才有回饋，因此相當困擾，直呼「一開始發現金不就好了」。

關於紙本跟數位綁訂到底有什麼差別？有網友在《PTT》表示，總歸一句，綁數位你要先花自己的錢，政府之後再補給你；領紙本你可以不用先花錢，直言聽完這句後，長輩們應該很快就能決定。