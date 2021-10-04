嘉義市去年9月重啟1999服務專線，至今滿1年，至今年8月底，已服務1萬 7950通電話。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠也曾體驗當一日話務員。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市去年9月重啟1999服務專線，至今滿1年，至今年8月底，已服務1萬7950通電話，民眾來電五花八門，三級警戒期間，1999話務人員通話量達到高峰，不少問題讓話務人員印象深刻，不過話務人員仍勤做功課，隨時處理回應市民疑問，讓民眾第一時間就獲得解答，目前話務服務平均滿意度達99.73％，服務成效相當良好。

嘉義市1999提供24小時諮詢、轉接、派工、陳情電話等4大服務，自2020年9月25日重新啟用至今，至8月底統計已服務1萬7950通電話，接受市民諮詢服務1萬1054件，受理3210件陳情案件、1388件派工案件。

市府指出，1999話務人員要應對民眾五花八門問題，尤其5月中旬，全台新冠肺炎疫情進入高峰期，1999話務中心隨疫情升溫，進線量跟著波動，以往平均每天約40通電話量，5月中旬開始衝上百通進線電話。

市府表示，5月15日市府「宣布本土疫情延燒嘉義市以準三級規格備戰」消息一出，當日話務量就高達187通，創下重啟後單日最高紀錄，7月起隨著疫情和緩、微解封，話務量亦呈現和緩至平均70通。

市府更透露，疫情期間民眾不少問題讓話務員印象深刻，包括「可請專人到府施打疫苗嗎？」、「抓周店可以營業嗎？」、「學生停課線上學習，長時間盯電腦近視會增加嗎？」等，不過話務員都盡可能做好功課，努力回應民眾需求和疑問。