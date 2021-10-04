民進黨立委王定宇3日在推特上轉發了一則美國國務院要求大陸停止對台施壓的貼文。不過，中華戰略學會研究員張競卻發現，香港蘋果日報黎智英的得力特助Mark Simon在王定宇推特上留言嗆問王是誰？是哪根蔥？張競直言，他無疑狠甩了王定宇一耳光，且顯然是沒把王定宇放在眼裡。
張競今(4日)在臉書上表示，今早接到某位美國老朋友來電，並傳了三張Tweet截圖給他，他很驚訝地發現，這位朋友對於王定宇並不太認識，但卻知道方恩格(Ross Feingold)，看來在華府專業社群中，立法委員王定宇並不是那樣有名。
張競指出，方恩格是旅居台北美籍法律界專業人士，自己偶爾會和他一起參加節目，雖然不一定同意他的看法，但也認為他至少中立客觀敢言，而方恩格在王定宇的推特上回應國務院的內容，應當是提醒國務院發言人這樣講，這是官方標準外交辭令，王定宇委員不必太高興，重點還是臺灣要自立自強，必須靠自己才能保衛國家。
不過，真正讓張競感到驚訝的是，Mark Simon的推文居然對於王定宇甩出這麼響亮的耳光，而且顯然是沒有把王定宇放在眼裏，對於Mark Simon在推文中提到，「Who the hell is @MPWangTingYu to push us out in front? Taiwanese need to be aware they have no call on US lives.」，張競直言，這話真是夠不客氣。
張競發現，Mark Simon的回答，顯然是認為臺灣人自己不上戰場拼命，美國人不會像王定宇所期待那樣，無條件就會來幫忙，而就連Mark Simon對北京立場如此強硬，都難以接受臺灣認為美國有開張空白支票來保證臺灣安全，值得大家深思。
而張競的朋友則問他，台灣何時有這個Parliament？王定宇自稱MP，應當是指Member of Parliament，但我們政治並非內閣制國家(parliament system)，王定宇應當是立法委員(Legislator)或者Member of Legislation Yuan，比較有道理，「我想到這個parliament是不是老上海的百樂門舞廳，朋友在太平洋對岸，位處大西洋沿岸的華盛頓笑到不行」。
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