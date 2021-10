張競看到Mark Simon在王定宇推特上的留言,直言是狠打了王定宇一耳光。(圖 翻攝自張競臉書)

民進黨立委王定宇3日在推特上轉發了一則美國國務院要求大陸停止對台施壓的貼文。不過,中華戰略學會研究員張競卻發現,香港蘋果日報黎智英的得力特助Mark Simon在王定宇推特上留言嗆問王是誰?是哪根蔥?張競直言,他無疑狠甩了王定宇一耳光,且顯然是沒把王定宇放在眼裡。

張競今(4日)在臉書上表示,今早接到某位美國老朋友來電,並傳了三張Tweet截圖給他,他很驚訝地發現,這位朋友對於王定宇並不太認識,但卻知道方恩格(Ross Feingold),看來在華府專業社群中,立法委員王定宇並不是那樣有名。

張競指出,方恩格是旅居台北美籍法律界專業人士,自己偶爾會和他一起參加節目,雖然不一定同意他的看法,但也認為他至少中立客觀敢言,而方恩格在王定宇的推特上回應國務院的內容,應當是提醒國務院發言人這樣講,這是官方標準外交辭令,王定宇委員不必太高興,重點還是臺灣要自立自強,必須靠自己才能保衛國家。

不過,真正讓張競感到驚訝的是,Mark Simon的推文居然對於王定宇甩出這麼響亮的耳光,而且顯然是沒有把王定宇放在眼裏,對於Mark Simon在推文中提到,「Who the hell is @MPWangTingYu to push us out in front? Taiwanese need to be aware they have no call on US lives.」,張競直言,這話真是夠不客氣。

張競發現,Mark Simon的回答,顯然是認為臺灣人自己不上戰場拼命,美國人不會像王定宇所期待那樣,無條件就會來幫忙,而就連Mark Simon對北京立場如此強硬,都難以接受臺灣認為美國有開張空白支票來保證臺灣安全,值得大家深思。

而張競的朋友則問他,台灣何時有這個Parliament?王定宇自稱MP,應當是指Member of Parliament,但我們政治並非內閣制國家(parliament system),王定宇應當是立法委員(Legislator)或者Member of Legislation Yuan,比較有道理,「我想到這個parliament是不是老上海的百樂門舞廳,朋友在太平洋對岸,位處大西洋沿岸的華盛頓笑到不行」。