國慶日連假期間，預期國道將湧入大量車潮，高速公路局提醒用路人出門前應做好車輛檢查，避免發生故障；同時行駛國道應保持行車安全間距，勿任意變換車道或疲勞駕駛，以免發生事故影響自身安全及行程。

高公局指出，3日週日晚間7至9時，國道5號北向雪山隧道路段陸續發生5起故障車輛事故，瞬間造成佔用之內、外側車道交通阻斷，以致雪隧產生嚴重壅塞，直至夜間12時車流才逐漸恢復正常。

高公局表示，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題，因此用路人若於高速公路發生上述緊急狀況，請立即撥打110或1968免付費專線求援。另依據「道路交通管理處罰條例」規定，行駛高速公路如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不符規定等情事，處駕駛人新臺幣3000~6000元罰鍰；而車輛缺水、缺油、缺電等問題，將處新台幣600~1200元罰鍰。

另依據高公局分析，連假期間因交通量大，事故件數往往增加，且肇因多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。108~109年國慶日連假國道平均每日肇事件數分別為108年106件、109年94件，均較107~109之3年全年平均每日83件為高。高公局籲請用路人務必遵守行車安全規定。

高公局提醒，本次國慶日連假，國5於10/9~10，0-12時封閉石碇、坪林南向入口；西部國道於10/9全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，10/10全日封閉國1埔鹽系統雙向、國3西濱北向入口及7-19時封閉國1虎尾北向入口，10/11全日封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口及7-19時封閉國1虎尾北向入口，請民眾多加留意並配合。