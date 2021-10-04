今年諾貝爾醫學獎由美國學者朱里雅斯和帕塔普蒂安共同獲獎，兩名學者與台灣頗有淵源，朱里雅斯曾與台灣學者共事，還被視為競爭對手，而帕塔普蒂安的妻子是台灣人。

諾貝爾委員會今天宣布諾貝爾醫學獎得主，朱里雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）共同獲獎，因為他們發現對痛覺與觸覺的受體。評審表示，今年醫學獎得主的重大發現，是了解冷、熱以及力量如何啟動神經脈衝，以及如何感知並適應這個世界。

「期待很久了。」過去曾與兩名諾貝爾醫學獎得主有數面之緣的中央研究院生物醫學科學研究所研究員陳志成，對於兩人獲獎相當興奮。

陳志成說，兩人對科學界最重要的貢獻，朱里雅斯率先發現辣椒素受體（TRPV1），也開啟後續一系列感覺受體對應分子研究，包含薄荷、芥末、肉桂等，甚至紅外線運用於感熱，也與這些研究有關。

帕塔普蒂安則是發現皮膚的機械力受體（Piezo），類似壓電感測器的概念，更加瞭解身體的力學感測系統。

陽明交大生科院院長暨神經科學研究所教授連正章說，兩人的感覺觸覺研究，讓大家發現神經系統不只單純與感覺神經相關，而是可以被特定的化學物質活化，對生命科學也影響廣泛。

2021諾貝爾生醫獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine）得主之一朱里雅斯（David Julius）。（圖／路透）

陳志成透露，兩名學者其實與台灣頗有淵源，已故中研院分生所副研究員莊懷祜曾在朱里雅斯的實驗室做事，與朱里雅斯亦師亦友。陳志成笑稱，朱里雅斯過去常笑稱莊懷祜是與他唱反調的人，若莊懷祜成功說服了朱里雅斯，就是真理，顯見兩人在科學上的嚴謹辯證。

陳志成也說，過去他在英國攻讀學位時，他的指導教授也在尋找辣椒素受體，朱里雅斯可說是競爭對手，後來是朱里雅斯成功找到，他笑稱當時「很扼腕」，但他也因此轉向研究痠痛感覺的離子通道研究。他還透露，帕塔普蒂安的妻子是台灣人，是在國外的第二代台灣移民。

此外，高醫大臨床醫學研究所助理教授譚俊祥也投入離子通道研究，並找到一個人體感覺溫熱的離子通道。譚俊祥表示，他的指導教授過去也曾研究熱如何被感受，但朱里雅斯的團隊更勝一籌，運用會有熱感的辣椒素來實驗，進而找到辣椒素受體。

至於諾貝爾醫學獎研究的未來應用，連正章說，最常被生物醫學專家提出的就是慢性及急性疼痛，離子通道是研究疼痛最重要的主題，藥物阻絕疼痛就是抑制最末端的離子通道，而離子通道研究最大貢獻是止痛。

連正章說，阻絕疼痛對於藥廠而言，非常具有市場潛力，若能更加理解離子通道，就有望找出具專一性小分子藥物，可抑制各種離子通道，藉此治療不同疼痛，這樣的研究非常具有商機，現階段已有實驗室朝這方面研究。（編輯：管中維）1101004