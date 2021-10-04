總統蔡英文昨在臉書宣布，她在Instagram（以下簡稱IG）上的粉絲追蹤人數將破90萬。不過，招徠一堆質疑聲，民眾黨更反諷在官方臉書「狂賀蔡總統IG突破90萬粉絲」，但提出4大問題「懇請回覆以下台灣民眾內心疑惑」。

民眾黨表示，預先恭賀蔡總統IG粉絲突破天際、直到雲端，期許蔡總統在網紅的路更上一層樓的同時，我們也懇求總統回覆過去一概已讀不回的民生問題。說好的有問必答，直球對決，請不要閃躲，台灣民眾會持續關注！

第一，社會安全網一堆質疑聲千瘡百孔，人民還要活在恐懼當中多久？

2016年「小燈泡」遭精障者當街割喉死亡，引爆社會反彈，對此蔡總統表示，要強化教育、經濟安全及心理健康等層面，杜絕這類犯罪滋生。2019年鐵路警察李承翰在嘉義車站遭刺死，兇嫌因精神鑑定一審宣判無罪。日前屏東又發生驚世駭俗的「挖眼案」，#社會安全網5年來還是千瘡百孔。

民眾黨請問蔡總統，IG粉絲創新高固然開心，但去年就職演說您提到，「當家庭無法妥善照顧這些患者時，#政府就有責任介入協助」，您還記得嗎？願意補洞了嗎？「司法精神病房」等各項加強社會安全網的機制，還要拖多久？

第二，勞保2026年將破產，勞工猶如政府待割韭菜

屢傳破產的勞動基金，曾發生4.4兆元基金被高階官員當成自家金庫大行炒股，甚至被檢舉4次都無人處理。日前最新精算報告指出，#勞保將在2026年宣告破產，且 #勞保潛藏負債已經高達10兆元，恐影響上千萬名勞工，更可能拖垮政府財政。

民眾黨請教蔡總統，年金改革中被遺忘的勞保，破產危機要如何解決？現在是以拖待變嗎？勞工是妳心裡最軟的一塊，#還是等待收割的韭菜？

第三，《礦業法》霸王條款一拖再拖，承諾只是下週五再說

《礦業法》修法延宕4年，努力功虧一簣。亞洲水泥公司在花蓮縣的大理石礦採礦權獲延展20年，#縱使太魯閣族部落打行政訴訟勝訴，亞泥公司憑藉《礦業法》霸王條款，#侵害原民權益還是一挖再挖。如果採礦權期滿，政府駁回展延，竟得編列預算補償業者採礦設備的投資損失。

民眾黨表示，蔡總統在齊柏林導演靈堂前承諾正視《礦業法》修法問題，但至今仍未實現，請問蔡總統，齊柏林先生在天之靈，#您敢對天發誓您有信守承諾？

第四，側翼網軍一言不合就出征，網軍治國誰來喊卡？

2016年，蔡英文總統甫當選時曾說過，「#沒有人需要為他的認同而道歉」，然而綠營側翼網軍一言不合就出征，抹黑潑髒水信手拈來，社群網站彷彿只剩下一種顏色。

今年民進黨創黨35週年餐會時，蔡總統表示，面對境外威脅，「台灣社會出現一些更極端、而且試圖分化社會的言論」，但可笑的是，最極端、最撕裂分化社會的梗圖文字，綠營側翼粉專也沒少PO過，#連賴副總統都曾高喊請蔡總統停止使用網軍。

民眾黨質問，所謂的台灣價值，就是網軍出征？蔡總統，您怎麼看放著您的漫畫圖像、被國際媒體認證的造謠粉專，至今仍然持續散播各種斷章取義的假消息與抹黑圖文，分化台灣社會？

以上4大問題，請蔡總統與我們直球對決，不要再把民意塑膠，關心自己流量的同時，也請關注國家大事。您的職位不只是「網紅」，而是乘載兩千三百萬人期待的總統。

民眾黨為了向蔡總統發問，#更特別成立全新的民眾黨的官方IG帳號（tpp_fanpage），將透過這個帳號，把以上四大問題，傳到蔡總統的私人訊息信箱中，期盼您能在QA影片中，#逐條回覆台灣民眾的心中疑惑！