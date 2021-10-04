嘉義基督教醫院與肝病基金會合作，舉辦免費腹部超音波檢查，檢查出肝異常人數達85％，比例極高。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

肝癌是全國主要癌症死因第2位，嘉義基督教醫院與肝病基金會合作，舉辦免費腹部超音波檢查，共計183位民眾參與，篩出60％民眾有脂肪肝，25％民眾有良性肝腫瘤、肝實質病變及性質不明腫瘤等問題，肝異常人數達85％，比例極高。

為讓民眾重視腹部超音波的重要性，嘉基特別舉行免費腹部超音波檢查活動，鼓勵40歲以上民眾每年進行1次腹部超音波檢查，半天活動順利結束，共篩檢183人，其中108人有脂肪肝，34位有良性肝腫瘤、9位有肝實質病變，另2人有性質不明腫瘤問題，嘉基醫護人員也在現場提供後續檢查及就醫資訊，呼籲民眾盡快接受進一步檢查。

嘉基肝膽腸胃科醫師陳啟益提醒，肝臟是人體最大的解毒、消化以及代謝器官，肝臟若出了問題，勢必會影響其他器官的正常運轉，尤其台灣國病之一的「肝病」，每年帶走許多人的性命，衛生福利部統計，2020年國人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌就有1萬多人。

陳啟益說，要避免做傷肝的事情，像熬夜、抽菸酗酒、亂服藥、吃刺激性食物等，都會導致肝臟解毒代謝功能失調，提醒作息要正常，不熬夜、睡眠充足，飲食方面多攝取天然、新鮮食物以及蔬果，避免暴飲暴食、適當運動，忌菸酒，就能保肝，鞏固健康。

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