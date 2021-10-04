台苯（1310）10月14日股東臨時會董事改選，公司、市場派角力戰火延燒到基金會！以孫鐵漢為首的市場派引述立委質詢，陳啟川先生文教基金會持有台苯股票5.45％，超過財團法人對單一公司持股5％上限，基金會董事長陳田圃是否以持股支持「親家」台苯董事長林文淵，陳田圃之子陳建甫擔任台苯董事是否踩到利益迴避紅線，質疑陳啟川文教基金會介入股權之爭。

對此，台苯董事長林文淵表示，經瞭解，該質疑處測均屬舊聞。基金會持股是早在新法令規定發佈前，由基金會因尋求長期穩定資金報酬考量，所加以投資的，因新法令不朔及既往，並無違法事宜，也無關介入台苯經營權爭奪。

市場派引述立委質詢表示，財團法人法於2019年2月1日實施，立法意旨為建構財團法人周延之法制環境，健全財團法人之組織及運作，促進其積極從事公益；相關部會應該查明陳啟川先生文教基金會行使台苯持股支持某董事候選人，是否事先提報董事會經全體董事同意，讓文教基金會回歸到公益性質。

鄭正鈐認為，財團法人應該清楚定位，基金會從事公益值得肯定，合法節稅也合理，但如果介入上市櫃公司經營權爭奪或介入商業經營就非常不適合；且基金會董事長做相關決策，有無經過全體董事同意，部長應查明。