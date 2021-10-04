外貿協會舉辦「2021臺灣智慧醫療照護產業赴泰國＆菲律賓線上拓銷團」，邀請12家業者與菲律賓、泰國等新南向國家的潛在買主，透過線上視訊洽談，商品同步2021泰國臺灣形象展臺灣健康產業館展出至10月29日。

貿協表示，此次活動鎖定具人口紅利與智慧醫材發展潛力的泰國、菲律賓為目標市場，邀請菲律賓衛生機構、菲律賓醫療集團I商與M商、跨國醫材大廠R商、馬尼拉大型私人醫療機構M醫院、泰國最大ICT產品代理S商以及泰國高級醫療機構B醫院等，與我國廠商進行洽談。

參團廠商包括健保署、彰化基督教醫院、成大醫院、上銀科技、醫百科技、群曜醫電、創心醫電、新世紀產品、愛派司生技、和康生技、雅登、悅康品家等，以線上視訊推廣健康照護、復健輔助及智能醫療領域相關產品與解決方案。

多數買主醫療機器手臂、智能輔具、膠囊內視鏡、創新滅菌設備、特色骨科醫材等高度興趣，同時，參團廠商亦對此次媒合成果表高度肯定，認為合作潛力可期。

此外，貿協強調，活動藉由線上型錄、影片等多元數位工具行銷推廣，並參加今年泰國臺灣形象展的線上展會平臺，以3D數位展示向潛在買主推廣我業者的產品及服務。同時，由貿協在馬尼拉、曼谷、胡志明與吉隆坡等駐點協助，客製化安排線上洽談，期間促成54家買主與我國廠商進行89場次一對一視訊洽談，後續亦將再安排多場菲律賓、越南等醫療經銷代理商視訊交流。

近幾年東南亞各國紛紛將健康產業列為重點發展項目，而這波疫情讓世界看見臺灣醫療實力，未來結合機器人、IOT以及客製化健康照護產品將成為趨勢，貿協也將持續與廠商合作，共同擘劃大健康產業新藍圖。