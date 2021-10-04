旺季帶動 晶技9月石英元件營收續創歷史新高 20:492021/10/04 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶技（3042）宣布，9月營收以14.43億元創下歷史次高，營收月增率為6.96％，年增率為22.52％，其中，核心業務石英元件9月營收更以14.17億元再度刷新歷史新高，比上個月大增8.33％，累積石英元件第三季營收為39.75億元、優於預期，雖然第三季營收41.02億元，比上一季下滑5.5％，主要是受到第三季房地產事業營收遠少於第二季所致，但年增率仍高達三成，而前三季晶技營收也以117.55億元超越去年全年營收。 大田續旺 雙創9月和單季營收歷史新高 船期延誤影響營收 聚陽：9月先蹲10月後跳 #晶技 #石英元件 #年增率 #月營收 #第三季營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》CIP水下基礎安裝邁步 世紀鋼9月營收續強 15:262021/10/04 財經 《鋼鐵股》鋼構需求強 中鋼構Q4營收續看旺 16:002021/10/04 財經 其陽9月營收2.34億元 創歷史新高 16:202021/10/04 財經 進典、宏碁智醫 申請戰略新板 04:102021/10/04 證券．權證 《半導體》精測9月營收雙升 Q3創次高 08:032021/10/04 財經 和勤9月前三季營收均創同期新高 16:402021/10/04 財經 聚碩9月營收月增6％ 聚焦雲端衝營運 19:012021/10/04 財經 精測9月營收3.95億 今年新高 04:102021/10/04 證券．權證 《電子零件》騰輝-KY9月營收月減5.8％ 盼車用領訂單回流 16:512021/10/04 財經 績優 譜瑞、祥碩權證點火 04:102021/10/04 證券．權證 《電子零件》毅嘉9月營收雙減 Q4拚今年高 16:512021/10/04 財經 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 恒大問題連環爆 北京救不救？美媒曝1動作洩下一步 - 財經 陸限電產業爆悲劇 美媒曝苦果快來了：物價全面飆漲 - 財經 貨櫃三雄遭殺2根跌停 外資不是兇手還進場撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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