晶技（3042）宣布，9月營收以14.43億元創下歷史次高，營收月增率為6.96％，年增率為22.52％，其中，核心業務石英元件9月營收更以14.17億元再度刷新歷史新高，比上個月大增8.33％，累積石英元件第三季營收為39.75億元、優於預期，雖然第三季營收41.02億元，比上一季下滑5.5％，主要是受到第三季房地產事業營收遠少於第二季所致，但年增率仍高達三成，而前三季晶技營收也以117.55億元超越去年全年營收。