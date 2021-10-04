創作歌手黃霆睿自小就讀古典音樂科班的他，近期以樂譜上的強弱符號為題，挾帶五月天阿信的信任推出首張專輯《fff》，躍上流行樂壇，他笑說「一開始沒想過自己會成為歌手。」此次接受本報邀請大談他的音樂之路外，也穿上嘉裕西服新系列，獻上時尚初體驗。

黃霆睿身穿嘉裕西服極地藍成套西裝，1萬9880元，黑色草寫刺繡標誌T-shirt，1880元，展現別於私服的時尚魅力。（石智中攝）

外貌酷似謝霆鋒卻有著清新氣質的黃霆睿，言談間帶有一絲青澀，不過談起音樂卻眼神突變，散發著對音樂的熱情。從科班出身的他，對於音樂一直懷抱夢想、尋找自己能駕馭的角色，「原本想當鋼琴、樂手老師、演奏家，（一直）嘗試不同角色。」最後統整自己能做到的事情得到「創作」這個答案，因而放棄原本至伯克利音樂學院的機會，選擇與唱片公司簽約留在台灣追夢。

外型帥氣清新的他，私服偏愛Oversize的簡約風格的他，偶爾搭配帽子增加穿搭豐富度，色系選擇上則偏愛淡色系，也因此在吃飯時會特別注意小心，「我會特別為吃飯換（衣服），避免被噴到，（白色衣服）就常洗常更換。」以維持服裝整潔度，此次黃霆睿接受本報邀請穿上嘉裕西服2022春夏系列服裝，以深藍色西裝套裝搭配黑色T恤，正式卻不過於古板的氛圍，展現出別於私服清爽少年感的樣貌。