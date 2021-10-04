？te壞特預告即將推出新歌。（KlassiC.提供）

黃宣為品牌拍攝形象照片。（KlassiC.提供）

由潮流人陳鋭（Ray）主理的品牌KlassiC.，將舉辦別開生面的深夜眼鏡行期間限定快閃活動「九又四分之三月台」，昨（3日）晚的預熱派對更邀請「金曲30」最年輕的單曲製作人得主YELLOW黃宣、新人李浩瑋（Howard）、以及「金曲32」最佳新人？te壞特到東區旗艦店演出，黃宣一連演唱〈Dizzie〉、〈羊皮先生〉和〈獨上C樓〉三首歌，黃宣笑說：「我本身就是夜貓子，對於打著『深夜xx』什麼的，我都會好奇一探究竟。這次派對讓我在東區鬧市裡，進到隔簾裡的剎那，似乎連時間都真空了，也遇到許多未見的朋友，開心。」而他為品牌拍攝一系列形象照，也讓他憶起故友黃鴻升（小鬼），「合作以來最難忘的還是參與了跟鬼哥的聯名企劃，我們都很想念他，我唯一留的IG影片也是這則！」

？te壞特開心表示：「第一次參加這樣的演出活動，覺得很酷，而且還在東區的街道上，是一種很融入生活的感覺。」此外，原本墨鏡就是她的時尚配件，她表示自己比較少夜晚在外出沒，但覺得若失眠時、加上給晚睡的人兒有個好去處，「這樣挺好的。」她也提到會持續推出新歌，近期就會有一首釋出，請大家關注她的粉專或IG。

李浩瑋特別選戴藍咖色墨鏡登場，讚：「 質感滿分！」也透露因為太喜歡，在配對裡就手滑，配了兩副眼鏡，他也透露正準備法國坎城唱片展的演出，並將全心投入第二張專輯的籌備。