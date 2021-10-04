一名林姓憲兵士官督導長，今年初到營區外的酒吧消費，竟尾隨一名下級女士官進廁所，將她壓制牆上強吻摸胸並指侵得逞。事後林男遭軍方列入汰除，但他提前辦退伍，並向檢察官喊冤，指當時被害人眼神似乎也有情意，他誤以為兩情相悅，並非強迫發生性關係，不過台北地檢署偵結，仍依強制性交罪將林男起訴。
據ETtoday新聞雲報導，今年1月22日凌晨，當時仍在國防部憲兵指揮部服役的林男，到憲指部附近的酒吧消費，遇到其他營部的下級女士官。該女士官指控，林男尾隨她進男女共用廁所，利用男性身材及體力優勢，將她壓制牆上，儘管她奮力掙扎、抵抗，仍遭林男強吻摸胸，甚至指侵得逞。
事後女士官向部隊回報並前往警局報案，經調查後林男遭軍方列入汰除，但他於4月初提前辦理退伍。檢察官偵訊時林男辯稱，當時眾人酒酣耳熱，他與女士官在走道相遇，兩人靠得很近，他感覺女士官眼神透露出情意，覺得是「郎有情妹有意」，否認強迫發生性關係。
不過檢察官根據被害人、證人證詞，認為林男說法不可信，依現役軍人強制性交罪，將他提起公訴。
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