52架次共機擾台創紀錄。(圖/國防部提供)

解放軍軍機擾台創下新高數量，據國防部今(4日)公布最新共機動態顯示，有52架共機侵擾台灣西南空域，再創單日侵擾最高紀錄。國際事務專家賴岳謙指出，轟6K的戰鬥力足以對台灣的海空軍機地進行有效打擊，同時此次解放軍也出動了空中預警機，預警機能夠整合空域數據並分享給所有戰鬥人員，這看起來很明顯是戰鬥編隊。

據國防部今公布最新共機動態顯示，今日共有52架共機擾台，其中包括34架殲-16、2架蘇愷-30，及2架運8-反潛機及2架空警-500，12架轟-6空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

共機侵擾西南空域連續4天高達145架，10月1日有38架共機擾台，豈料2日39架，3日則有16架，軍方內部官員解讀，此舉主要針對美軍叫板，另也向國際示戰力並恫台灣，美中大國鬥而不破，練兵展示，威脅恫嚇。

對此，賴岳謙4日在中天政論節目《頭條開講》中表示，轟6K可以裝載2噸重的飛彈，足以摧毀整個機場，同時也可能夠搭載核武器，且轟6在過去的任務，主要是是用來襲擊並摧毀關島或日本橫須賀的美軍海空軍基地，而轟六K也可以對台灣的海空軍基地進行有效打擊，其具有遠程能力、戰鬥力強、速度快等特點，攔截不下來。

賴岳謙指出，這次也出現了空中預警機，預警機就是在空中進行指揮，且能夠把整個空域的數據傳給所有戰鬥人員，然後在戰鬥機的保護下，轟炸機選擇一個最好的位置進行攻擊，這很明顯的是實戰編隊攻擊的態勢。