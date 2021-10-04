女星熊熊（卓毓彤）揮別去年私密片外流風波，日前還登上脫口秀節目《炎上BURN》勇敢拿這件事自嘲，高EQ受到多網友讚賞，近日她和陳大天一起到黃豪平YouTube頻道作客，分享參加《炎上》的心情，也是

熊熊表示，當初薩泰爾是聯絡黃豪平，透過他問自己有沒有意願錄《炎上》，一開始她以為只是去吐槽徐乃麟，完全不知自己也會被虧，加上她視博恩為偶像，便沒多想馬上答應，之後就讓製作人去對接此行程，自己還一度忘記。

熊熊曾想臨時退出脫口秀節目。（圖／翻攝自黃豪平YouTube）

直到有天，熊熊突然接到龍龍的來電，對方開口就驚呼：「妳要跟我一起去炎上嗎？是我的話，我是妳，我不會去欸！」熊熊聽了越想越不對，一度猶豫想退縮，並坦言曾請製作人去問還來不來得及退出，但只得到票賣完的消息，熊熊只好硬著頭皮豁出去了。

而熊熊參加完節目後，就直言：「其實真正會傷害你的，都是你的至親朋友，他們才是最會刺傷你最深沉的那個人」，並有感發現「講完的當下，同時也放下了」，透露坦然面對痛處後，酸民反而變少了，自己也對酸民的言論不那麼在意了。