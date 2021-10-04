台灣桌球好手江宏傑今年3月和日本桌球天后福原愛鬧婚變，7月底正式離婚，兩人的未來發展備受外界關心。前天（2日）是金鐘獎，江宏傑穿西裝出席被讚「紅毯最帥」，不少人都搶著跟他組CP，但他早就「名草有主」！

江宏傑代表節目《全明星運動會》走金鐘56紅毯，只見身高178cm的他穿上筆挺深藍西裝，看起來十分帥氣挺拔，成熟的油頭造型宛如霸氣總裁，微微一笑就電昏大批粉絲，他將精修照PO網分享，寫道：「今天走金鐘紅毯有點緊張，代表著全明星運動會的大家，真的很榮幸。身為運動員的我，很開心有一個運動類型的節目，讓更多人看見運動，了解運動員的辛苦還有精神。」節目《全明星運動會》也不負眾望拿下益智及實境節目獎、節目創新獎。

許多演藝圈星友看到江宏傑的帥照，忍不住大喊好帥，《全明星運動會》班底周予天更搞笑向江宏傑提出「要不要跟我演bl」的邀約，讓許多網友舉雙手贊成，只不過江宏傑已在真人實境秀《全明星觀察中》跟林敬倫同居中，林敬倫上個月還曬出一張照片，他騎著重型機車，後座的江宏傑故作嬌羞的背後環抱，成功閃到一票網友，留言狂拱：「開一個新組合：傑倫CP」、「在一起了啦」、「好羨慕你可以這樣被小傑抱」。