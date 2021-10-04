新冠肺炎（COVID-19）疫情究竟有沒有辦法因為疫苗而看見真正結束的曙光？與輝瑞（Pfizer）藥廠一同研發全球第一款新冠肺炎疫苗的德國生技公司BioNTech（簡稱BNT）高層預測，人類可能在2022年面對不同的疫情，很可能需要全新的疫苗才能對抗。

BioNTech生技公司執行長沙辛（Ugur Sahin）在接受《金融時報》（Financial Times）專訪時指出，當前在全球肆虐的新冠病毒變種，尤其是Delta變種更具有傳染體，但是其變異性並不足以削弱現有疫苗的保護力。

針對疫苗施打後的時間拉長，隨著時間推移在體內存有的抗體會逐漸減少，部分較為富裕的國家都開始展開加強針（booster dose）的施打計畫。而沙辛認為，加強針看似可以對應主要的變種病毒，但是新冠病毒仍會持續突變，產生出可能逃避疫苗帶給人類的免疫反應（免疫逃脫特性）。因此，需要針對新的變種病毒來量身訂做新版本疫苗。

他指出，新冠病毒會一直存在，並且持續適應環境。他理性指出「從免疫系統來看，人們沒有理由假設下一代的病毒會會更好對付。病毒持續的進化，而且進化才剛剛開始。」面對可能持續變種的病毒，他則是認為今年內不需要不同種類的疫苗，「但是到明（2022）年年中狀況很可能有變。」

面對接下來疫苗接種計畫，沙辛預測將會分為兩大路線，第一是持續為接種過疫苗的人施打加強針；另一方面則是要在疫苗取得不易的國家持續推動施打計畫。

BioNTech與輝瑞合作，研發了全球第一款新冠肺炎疫苗─「輝瑞/BNT」疫苗，是一款獲得監管部門批准的mRNA疫苗，也是今年最暢銷的疫苗之一。輝瑞、BioNTech以及其他新冠肺炎疫苗廠過去都持續受到開發中國家和援助團體的壓力，要求共享專利來有助於廣泛製造疫苗。輝瑞方面則是認為如此將會遏止創新，沙辛都以可能會難保疫苗質量為由而拒絕。