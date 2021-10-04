恒大風暴再度吹皺台股一池春水，台股連二個交易日重挫，績優股跟著遭砍殺，美銀、里昂、瑞穗證券此時挺身而出，不約而同護航ABF三雄南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037），甚至調高股價預期，力挺股價走出錯殺陰霾的態度相當積極。

台股4日受市場擔憂恒大債務違約影響，開高走低，ABF三雄出現明顯拉回，南電、景碩、欣興分別下跌3.92～5.08％。

儘管大陸日前祭出限電政策，各研究機構依然不改其志，美銀證券最新指出，ABF指標股股價修正太過激烈，考量ABF供應十分緊缺，限電措施會使重要供應商的單位售價與毛利率表現更優。以南電為例，因九成以上ABF產能在台灣，於大陸受限的產能，將被ABF毛利率走高化解。

瑞穗證券同樣認為，市場對大陸能源危機的擔憂，已經反映在景碩9月底以來的股價跌幅中；考量ABF強勁基本面絲毫未見鬆動，把股價預期拉升到235元，外資圈最高還是高盛的300元。

瑞穗指出，根據景碩對ABF投資計畫，每月產能將從第三季的1700萬顆，擴張到2022年中的2600萬顆，至2023年中再提升為4000萬顆。景碩身為Nvidia、賽靈斯主要供應商，並把超微（AMD）加入新一輪重點客戶；從獲利的角度看，ABF在PCB載板相關的營收組合中，具備最高的毛利率，於2021年下半年達35％，2022～2023年上看40％。

里昂證券則指出，欣興受市場情緒影響，股價過去一個月跌了18％，根據調查，欣興經營管理階層看好產能利用率滿載到2022年，載板內含價值的增長也可以很輕易地抵銷PC於2022年出貨量的下滑，維持「買進」投資評等。