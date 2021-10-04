台積電即將在14日召開法說會，外資圈提前動起來，高盛證券指出，台積電下半年毛利率鞏固五成沒問題，單季每股純益將逐季走高，第四季甚至可望創突破6元，因而維持市場最高1014元股價預期，納入「亞太區首選買進名單」，助台積電戰勝年線保衛戰一臂之力。

各大外資券商對台積電情有獨鍾，多頭派維持樂觀態度，海通國際證券電子研究主管蒲得宇甚至逆勢調升股價預期至750元，高盛證券則在台積電法說會倒數十天前，率先重申看好台積電，並點出法說會焦點。

高盛證券並預料，台積電在即將到來的法說會上，將會調升獲利預期。外資估算，台積電第三季營收季增率為12.7％，毛利率、營業利益率各是50.9％與40.5％，單季每股純益5.97元；放眼第四季，在第三季的高基期基礎上，營收可望再季增2.5％，毛利率進一步小幅上升至51％，單季每股純益6.1元、締造新紀錄。

至於台積電法說聚焦重點，高盛證券認為，首先將著眼台積電調漲晶圓代工價格後，有助釐清產業真實需求。其次，在5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用，以及未來有更多創建投資擴產計畫的加持下，台積電資本支出料將有再度調升空間。再者，台積電多次重申50％以上毛利目標，這次法說會釋出的長線毛利率展望，仍值得持續關注。

外資圈會投以關注的焦點，尚包括：台積電對終端需求變化的看法？假設大陸限電變得更嚴重，台積電有何看法？客戶對3奈米製程採用的比例，以及台積電生產進度表的更新預期為何？