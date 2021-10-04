國內疫情緩和，教育部也修正「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，將原本「室內維持安全社交距離(2.25 平方米／人)且人數上限80人」規定，修正為「容留人數以活動場所之樓地板面積（扣除固定設施設備）除以2.25平方米計算」，讓大學可以恢復部分實體上課。

世新大學上周宣布10月4日起「恢復全面實體上課」的訊息，引發許多師生、家長的疑慮，因為現行「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」仍規定室內須維持安全社交距離（2.25平方米／人）且上限80人。

在教育部的「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」沒有修正前，大學要恢復實體上課變得很困難，世新大學甚至在今天上午再度緊急公告，針對超過80人以上的課程，先行採取分流或遠距授課，待教育部的新指引公布後，再行滾動修正。

不過教育部卻在今晚公布修正後的指引，教室的師生人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人(2.25平方米／人)，並以實際座位數入座且不限梅花座／間隔座。也就是容留人數以活動場所之樓地板面積（扣除固定設施設備）除以 2.25平方米計算。

新指引指出，教室內採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；如無法採固定座位時，請任課老師拍照留存，以便後續疫調。

新指引也新增對表演藝術課的規範，除吹奏類樂器外，其他項目學生均需全程佩戴口罩，並請酌以調整練習時間，避免因長時間佩戴口罩造成不適；考量吹奏類因排練需要無法全程佩戴口罩，得於演奏時暫時脫下口罩，但應於不需演奏時隨時戴上口罩。