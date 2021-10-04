中央氣象局表示，周四至周六(7日至9日)南海、菲律賓東方海面未來可能有熱帶性低氣壓或颱風發展，氣象專家賈新興預估，最快周三、周四「獅子山」颱風有生成機會，至於另一個「圓規」颱風最快10至11日生成，而迎風面的東半部地區、基隆北海岸及恆春半島，國慶連假可能要在雨中度過，並有局部較大雨勢發生的機率。

國慶連假恐有颱風來攪局 氣象局最新說明｜2021.10.04

明天(5日)迎風面水氣略增，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區也有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，白天東半部高溫約31、32度，西半部可達34至36度，尤其在桃園、南投、新竹、苗栗、金門有局部36度以上高溫出現的機率。

4至5日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(6日)太平洋高壓影響，天氣相對穩定，局部地區之高溫可達33至35度，略感悶熱，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

周四至周六(7日至9日)南海、菲律賓東方海面未來可能有熱帶性低氣壓或颱風發展的機率，預計在南海發展的熱帶系統以朝華南地區移動的機率最高，但目前各國數值預報預測的分歧度仍高，預報仍有較大的不確定性，氣象局將密切監控，由於可能受到熱帶系統外圍環流影響，在迎風面的東半部地區、恆春半島、基隆北海岸及大台北地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周日、下周一(10日、11日)迎風面東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

12日至14日東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南海至菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，惟其強度及位置仍有不確定性，氣象局將密切關注。