氣動元件大廠亞德客-KY今（4）日公布，9月營收不論人民幣或新台幣計價均創同期新高。前三季合併營收折合新台幣達196.32億元，超越去年度合併營收191.03億元，締造史上新高。

亞德客4日公布9月合併營收人民幣5.04億元，年成長年20.80％；以新台幣計價21.64億元，年增20.58％；第三季合併營收人民幣15.48億元，年增長26％，改以新台幣計價達66.63億元，年成長28％，全面改寫同期新高。前三季合併營收人民幣45.28億元，年增幅40.37％，折合新台幣計價達196.32億元，年成長43.16％，雙雙超越去年度，改寫史上新高。

亞德客很早就預告，9月接單出貨回升逾1，但9月有中秋節連續假期，工作天數減少兩天，9月營收不論以人民幣或新台幣計價無法超越8月。亞德客指出，氣動產業需求仍處於向上循環中，雖然有年度中季節性的影響，但亞德客市場佔有率維持穩健成長。亞德客又屬於中國大陸當地優先供電企業，亞德客產出並未受近期中國大陸限電影響。

亞德客表示，9月份來自能源照明設備、機床設備、汽車行業及電池行業之出貨有較高之增長率，惟中國大陸部分城市出貨，仍受疫情管制物流所影響。