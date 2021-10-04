全盧民與吳丞芽因戲結緣成為好朋友。（摘自IG）

55歲韓國男星全盧民在《秘密與謊言》中，飾演為了錢犧牲愛情的人，被老婆懷疑外遇趕出家門，日前他因在新作《婚詞離曲》再次飾演外遇男，而獲得「國民外遇男」的封號，外遇形象深植人心，全盧民笑說現在出門總覺得有人人喊打的感覺，要小心為上，也笑曝以前在餐廳都會被招待小菜，但現在店家對他的態度卻是相當冷淡。

全盧民是韓劇中的「會長專業戶」，幾乎都演有錢、公司高層的角色，在《秘密與謊言》中，他飾演拋棄前女友改娶富家女的勢力男，得知前女友懷了他的孩子，不免心生同情，一幕與前女友抱在一起的畫面，被現任老婆李一華看到，一氣之下告狀會長父親，把他轟出家門。劇中，全盧民是吳丞芽的養父， 2人是利益揪葛相互利用的關係，但卻因為合作此劇培養出好交情，即使年紀相差22歲，卻非常聊得來，甚至在全盧民因此劇獲獎時，吳丞芽還特別上台為他跳舞助興。吳丞芽也說，全盧民算是他的超級好朋友，這位「父親」還說，如果未來有要結婚的對象，一定要先帶來給他看看，唯有男人可以看清男人，他能幫女兒婚前鑑定一下。

全盧民原本是在航空公司上班的上班族，偶然的機會拍攝廣告，讓他意外踏入演藝圈，他說拍廣告的酬勞比上班好太多了，沒理由不拍，廣告拍了400多支，最有名的是柳橙汁的廣告，目前的全盧民雖然已經55歲了，卻還在念研究所，上導演課程，希望未來幕前幕後都能兼顧。