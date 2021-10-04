全運會自由車賽今天在台中市老外林道開跑，台中市在地主優勢下成為最大贏家，女將包辦了下坡賽金銀銅，男將則是獨享銀銅。

台中自由車女子代表隊在今日自由車下坡賽包辦前三名，周佩霓以3分31秒742勇奪金牌，完成衛冕，蔡季伶及楊若芸分別獲得銀牌與銅牌。男子下坡賽由桃園市選手江勝山以3分0秒027摘金，台中市選手江思翰奪銀，林宥榆得銅。

台中市運動局長李昱叡指出，市府積極推動自由車運動，培育在地優秀人才，包括整建自由車場及充實器材，支持自由車選手培訓需求，提供選手優質訓練環境，也與中華民國自由車協會及台中市體育總會自由車委員會合作，辦理全國自由車場地菁英排名賽暨選拔賽、全國自由車菁英/青年場地錦標賽、台中市主委盃暨全國運動會培訓測試賽等大型自由車場地賽，讓國內好手互相切磋，提升自由車運動水準。

110年全國運動會已有多項賽事完賽，目前台北市以19金12銀8銅遙遙領先其他縣市，台南市10金7銀10銅緊追在後，台中市7金12銀5銅暫居第三，地主新北市7金7銀10銅排名第四，宜蘭縣靠著輕艇與帆船搶下5金。台中市運動局表示，接下來台中市奧運好手田徑陳傑、游泳王星皓、自由車馮俊凱、柔道林真豪與楊勇緯、舉重謝昀庭等人都將出賽，可望奪取更多好成績。