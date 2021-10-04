美國政府召開半導體峰會，卻要半導體業者繳交晶片庫存、銷售數據，預計對全球晶圓代工龍頭台積電營運造成衝擊，主要是美國政府想要解決車用晶片緊缺狀況。對此，台積電董事長劉德音接受外媒採訪指出，許多車企把晶片短缺問題來源直指台積電，劉德音則是反駁，甚至直指這個供應鏈當中一定有人在囤貨。

車用晶片荒從今年延燒以來，台積電等台灣晶圓代工廠而面臨各方壓力。去年新冠疫情衝擊下，各大車廠紛紛減產，然而，隨著經濟復甦快速到來，這些原本砍單的車廠又重新恢復產能，並緊急向半導體業者下單，這導致去年下半年起，晶片短缺問題開始浮現，今年初美國、德國以及日本政府更致函台灣，希望台灣晶圓代工產能可以擴大，藉此供應更多晶片給車廠運作，2月晶片平均交貨期來到15 周，近期則是持續惡化。

據《TIME》報導，劉德音受訪時表示，車廠指責台積電，「我告訴他們，你是我客戶的客戶的客戶。我怎麼能(優先考慮其他人)而不給你晶片？」

劉德音表示，全球晶片荒情況下，被送往工廠的晶片比用在產品上還多，代表供應鏈一定有人囤貨晶片。為了解決問題，劉德音要團隊對不同的數據點進行審核，以破解哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨。劉德音強調，之前不需要這樣做，所以他們也還在學習如何調整訂單，以便於推遲那些沒有急迫性的晶片訂單。

劉德音表示，有些客戶可能會不滿意，但台積電必須這麼做，這樣才能有利於整個供應鏈正常運作。台積電今年早些時間就宣布，在未來3年投資 1000 億美元用於新產能，但劉德音認為，這些產能還遠遠不夠應付市場需求。

報導還提到，台積電創辦人張忠謀將專業晶圓代工模式帶入產業，讓台積電與英特爾、三星電子等擁有先進製程且ＩＤＭ模式的廠商更有競爭力；至於劉德音與魏哲家的組合，協助台積電走向海外，並讓晶圓代工產能的地域多元化。