森玲CP上演復合之吻。（華視、CATCHPLAY提供）

天心飾演的洪育萱遇到找房子挫折。（華視、CATCHPLAY提供）

陳嘉玲已懷孕肉身擋車。（華視、CATCHPLAY提供）

台式新喜劇《俗女養成記2》第九帖「回家」昨(10／3)在華視、CATCHPLAY＋影音平台播出持續開紅盤，平台註冊會員人數再飆3倍成長，9點首播平均收視達4.17，45歲至54歲女性族群每分鐘平均收視更高達7.47，持續第9週蟬聯週日全時段收視冠軍。第九帖映後直播活動，導演陳長綸、嚴藝文，以及演員于子育、陳竹昇、陳家逵上線分享拍攝花絮與回答粉絲們問題，歌手琳誼也一同參與並在直播尾聲演唱插曲＜蚵仔麵線＞，這首歌同時也是「森玲CP」復合之吻的歌曲。

在第九帖劇情中，謝盈萱飾演的陳嘉玲最後認清自己不想要賣房，也不想要失去蔡永森(藍葦華飾)，挺著大肚子跑去找蔡永森，向他告白：「我知道這樣分分合合很不好，但這就是愛情不是嗎？」、「我不想要和你結束，我們還有很多事情要做」，而在得知對方為了她買下房子，兩人上演驚喜的復合之吻，但就在這最浪漫的時刻，陳嘉玲卻開始放起連聲屁來，讓蔡永森再也親不下去，笑著說：「我真的沒辦法，妳到底吃什麼？ 真的好臭。」此時陳嘉玲也崩潰喊著：「為什麼我的人生要那麼寫實」，此段收視4.55成為本集收視第三高點。

而飾演陳嘉玲的謝盈萱最後眼神直視觀眾，讓許多觀眾紛紛留言超好笑，導演嚴藝文也在映後直播中為大家解答，透露說：「因為我們都沒有喊卡，謝盈萱最後的眼神其實是瞪我和陳導，最後在剪接室看畫面效果不錯，最後才剪了進去」，意外創造了一種直視觀眾的趣味感，于子育也透露看到這段時後忍不住拍手：「我覺得太棒了，有一種和觀眾互動的感覺！」

在上一集工作遭逢挫折的洪育萱(天心飾)，因為陳嘉玲要賣房子不得不開始出門找房子，再度上演一段公主落難記，她向陳嘉玲抱怨：「誰能告訴我，沒有冷氣的台南要人怎麼活？」、「我變窮人了，完全活在金字塔底下的那一群人，眼前一片黑暗」、「我不知道該如何走下去？」，陳嘉玲則是把洪育萱叫來身旁，握著她的手說「我們都會好好的」，兩姊妹躺在閣樓地板上向房子道別，同樣感動不少觀眾，此段收視來到4.64，成為本集收視第二高點，而表姊洪育萱在歷經這一連串的傷痛之後，觀眾和網友們也發現「育萱沒有用第三人稱自己了」，角色心態似乎開始有了新的轉變。

劇中「森玲CP」復合之後瘋狂撒糖，洪育萱看著兩人的幸福，摸著自己的婚戒，最後決定離開嘉玲的家，坐上司機的車準備重回家暴夫的懷抱，此時懷著身孕的陳嘉玲又衝了出來喊著「洪育萱，妳給我下車」，這段劇情讓網友們留言反映「陳嘉玲好帥」、「育萱還要回去被打嗎」、「好險被擋了下來」，好奇最終回嘉玲是否真的能讓育萱回心轉意，放棄重回家暴夫懷抱的念頭，這段收尾的劇情內容，也衝出了4.81成為本集最高收視段落。

至於「森玲CP」復合之後甜蜜橋段，也被直播來賓們不停開玩笑，兩人在家中的中島上辦事的畫面，不僅戲裡洪育萱無奈地問說：「這麼硬不會痛嗎？」「這是我吃飯的地方耶！」陳竹昇搞笑說：「怪不得全世界的人都流行做中島！」嚴藝文也妙回「那要弄堅固一點」，妙語如珠逗樂不少看直播的觀眾。