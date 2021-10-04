大陸「十一」國慶連續7天長假已過半，旅遊市場持續火爆，多個知名景區出現客流量暴漲的情況。最近特別出名的四川三星堆博物館早上8:30開始售票，9:30當日門票已全數售罄。敦煌莫高窟也發佈公告稱，門票已達到銷售限額停止發售，遊客已達到最大客流量。

據香港《經濟日報》報導，大陸文化和旅遊部為防疫工作要求各景區要嚴格執行預約制及限流措施，避免景點過度擁擠。四川三星堆博物館已連續2日在早上10點前已全數售完當日門票。據三星博物館官網通知，國慶節期間客流量最大承載量為20000人/天，若當日超過遊客最大承載量，將限流停止入館。

大陸「十一」國慶連續7天長假已過半，旅遊市場持續火爆，多個知名景區出現客流量暴漲的情況。最近特別出名的四川三星堆博物館早上8:30開始售票，9:30當日門票已全數售罄。（圖／澎湃新聞）

陸媒《澎湃新聞》報導說，莫高窟官網亦顯示，10月5日、6日莫高窟旺季正常票已售罄，僅剩部分應急票。按官方要求，莫高窟實行實名制網路預約分時參觀制度，並執行莫高窟單日遊客接待承載量，即6000張/日。敦煌研究院結合文物保護及遊客參觀需求適時啟動應急參觀模式應對超大客流，應急門票執行單日限額發售制度，即12000張/日。

另外大陸多個知名景區也發佈預警，提醒遊客錯開擁擠時段出行。位於山東泰安的泰山風景區1日晚10點多發布消息，稱10月1日16時至10月2日5時的門票預約數量已經達到泰山岱頂最大瞬時承載量（1.9萬人）的臨界值。之後泰山多次暫停售票。

大陸十一國慶假期中，福州知名的「三坊七巷」吸引大量遊客 。（圖／新華社）

另據《央視網》報導，國慶假日景區單日最大承載量為8.55萬人、景區瞬時最大承載量為5.25萬人、泰山岱頂最大瞬時承載量為1.9萬人、岱廟景區單日最大承載量為3萬人。

10月2日下午1點20分，九寨溝景區當日41000張門票正式全部售罄，景區接待遊客人數達到最大承載量。位於浙江省杭州的良渚古城遺址公園、瑤山遺址公園也在3日中午12點半緊急發佈預警，宣佈今日預約量已達上限。