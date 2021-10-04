國防部今公布最新共機動態顯示，共機今(4日)間有52架侵擾西南空域（ADIZ），再創單日侵擾最高紀錄，空軍則派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。根據空軍應對監控慣例，對戰鬥機是採2架對1架方式，慢速機則是1對1來應對，全天下來在台海周邊空域，空軍派出近60架次軍機應敵，中南部各基地警戒機不斷升空，軍方人士形容，狀況是最接近戰備提升的一次。

圖為IDF經國號戰機於中部地區實施操演任務。（圖/翻攝自國防部發言人臉書，軍聞社提供）

圖為IDF戰機實施飛行前檢查。（圖/翻攝自 國防部發言人臉書，軍聞社提供）

國防部今傍晚公布最新共機動態顯示，今共有52架共機侵擾西南空域，再創單日侵擾最高紀錄，包括34架殲-16、2架蘇愷-30，及2架運8-反潛機及2架空警-500，12架轟-6，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

圖為 我中華民國空軍飛行員駕駛戰機。(圖/翻攝自 國防部發言人臉書)

軍方人士指出，今天嘉義空軍基地派遣F-16V型戰機升空、台南空軍基地則因最靠近台灣西南空域的第一戰術戰鬥機聯隊，所屬IDF經國號戰機在接獲緊急升空命令後，即火速派機升空，台中清泉崗基地派亦派出戰機支援。此外，幾周前因漢光演習期間曾進駐台中志航基地協防的幻象2000戰機，也在近日有過升空協防的紀錄，

52架次共機擾台創紀錄。(圖/國防部提供)

軍方人士指出，為因應大陸軍機從西南方進來，某些角度從台東升空攔截比較快速，而近日升空攔截共機的幻象2000掛載有雲母飛彈及魔法二型飛彈，前者為先進中程的空對空導彈，後者為短程空對空飛彈，在3型戰機中爬升較快。另外，軍方人士亦透露，慢速機攔截部份，空軍則是派遣P-3C反潛巡邏機升空進行長時間滯空監控。

對於共機頻頻侵擾，空軍則強調，對於敵機絕不妥協，守護中華民國領空，捍衛國家主權的決心，堅定不移。空軍會不分晝夜，堅守崗位，嚴密監控應處，絕不讓敵機越雷池一步。