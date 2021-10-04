澎湖2日中午一輛吊卡車在西嶼鄉中油加油站加油，楊姓駕駛一時疏忽忘記收妥右側車架支撐柱，猛然撞毀收費亭，亭內李姓站長慘遭玻璃劃傷，幸未釀生大禍虛驚一場。

加油站監視器顯示，2日下午約1時許31歲楊姓司機駕駛吊卡車，行經203縣道南向北方向行駛，左轉進入西嶼鄉池東村台灣中油加油站準備加油。

吊卡車駛入加油站，楊姓司機疑似忘記將車子的右側車架支撐柱完全收妥，當場直接掃到加油站內收費亭，猛然巨大的碰撞聲響，鋁製收費亭扭曲變形損壞，玻璃破碎散落滿地。

當下58歲李姓站長正在收費亭內點收現金，突如其來的嚴重衝撞嚇壞了，所幸及時反應迅速跳出收費亭，但頭部仍慘遭玻璃碎片劃傷，李姓站長手壓住頭部傷口，驚魂未定。

警方獲報趕往現場處理，肇事楊姓駕駛實施酒測沒有酒駕，警方告知雙方權利，兩造達成共識相關損害賠償事宜，受傷站長也自行就醫。

李姓站長事後表示，慶幸吊卡車支撐柱未撞擊現場加油箱，未再釀生大禍。