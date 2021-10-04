看好甫登場的五倍券龐大商機，台南地區第一家開跑的新光三越百貨中山店，祭出聯手百家品牌，力拼振興回饋的招攬術，並打出週年慶加上五倍券，最高送十倍來刺激買氣；標榜使用實體五倍券五千送五百元、數位五倍券送一千元，新光三越再加碼贈「樂FUN金」，最高回饋三千元。

台南地區沿襲往年由新光三越中山店，率先點燃年度壓軸的週年慶大戰，之後由大遠百、南紡購物中心，陸續加入該強檔戰局，最後由新光三越新天地壓軸；今年中山店首次登場「週年慶史上最強回饋」五倍券3千變5千、5千變8千5，最高送10倍！

新光三越中山店去年週年慶檔期，繳交出四億一千萬餘元的業績，今年力拚營收再成長5％衝刺目標；第一波週年慶從十月七日至十月二十四日止，全館除了八折起促銷戰，另有累計滿五千元送五百元、化妝品單筆滿二千送二百、大家電／法雅客，單筆滿一萬送五百元。

看好五倍券的龐大商機，新光三越中山店祭最標榜史上最高回饋，五倍券市場最強多重送的促銷術，標榜最高送10倍；包括第一重、持實體或數位五倍券單筆滿3000元送2000元抵用金（skm online／超市／服飾、第二重、實體五倍券單筆滿5000送500、數位五倍券單筆滿5000送1000電子抵用金，以及十倍抽、會員最高送10倍！有機會抽中2倍(1萬元)、5倍(2.5萬元)、10倍(5萬元)贈品禮券等。

此外，新光三越中山店指出，skm online今年首度加入線上週年慶陣容，十月七日起，全站滿5000現抵500、化妝品2000現抵200、首七日3C／名品滿萬現抵1000，更集結多款網路暢銷夯品，號稱「新北最難訂到的牛肉麵」預約要等2年的門前隱味、韓星南柱赫劇中同款COVERNAT大學T、不易起霧且低反射的sharp奈米蛾眼科技防護面罩、稀缺品PS5精選組合等。

同時，每年一推出就引爆收集風潮的新光三越週年慶圖騰贈品，今年新光三越首度邀請，在社群上擁有超過兩百萬粉絲及LINE原創貼圖達千萬次下載量的台灣在地原創IP「貓貓蟲咖波」，為新光三越特別設計城市大暴走系列插畫，由主角貓貓蟲咖波帶領他的好朋友們-狗狗、小雞、兔兔、咪卡組成最萌明星生力軍，將在週年慶檔首波六店檔期間快閃登場。