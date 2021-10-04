諾貝爾醫學獎今天揭曉，由研究人體「感知」，發現觸覺、溫度的受體的David Julius與Ardem Patapoutian共同獲獎，兩人與台灣的連結度並不低，其中David Julius曾與已故中研院分子生物研究所研究員莊懷祜共事；Ardem Patapoutian則是台灣女婿，曾受邀來台演講。

中研院生物醫學研究所研究員陳志成，是國內少數投入感知領域研究的專家之一，他指出已故研究員莊懷祜過去就曾在David Julius的實驗室工作，兩人進行研究時經常意見相左，David Julius更曾說，「只要你有辦法說服莊懷祜，那這件事大概就是真的」，給予莊懷祜相當高的評價。

至於Ardem Patapoutian，陳志成表示，他出身黎巴嫩，因國家戰亂赴美求學，之後更在因緣際會下，結識台裔妻子，在這份台灣情感下，Ardem Patapoutian曾受邀來台演講。

陽明交大生科院院長暨神經科學研究所教授連正章表示，兩位學者獲獎是因發現溫度與觸感的受體，將來可望應用在止痛藥物、代謝功能改善、治療肥胖等領域。

陳志成解釋，人體的感知其實都有相對應的分子結構，只是過去都沒被人發現，這次David Julius之所以能獲獎，就是發現辣椒素受體，讓人能得到熱與痛的感覺，找到相對應的分子結構，就能應用在慢性疼痛、發炎抑制的治療。

陳志成說，Ardem Patapoutian則是發現名為「Piezo1」的蛋白質感受器，可透過力學刺激造成神經細胞活化，若是「Piezo1」蛋白質受損的人，走路可能容易跌倒，影響平衡感，此外「Piezo1」也與人體代謝有關，將來可望應用在肥胖疾病領域。