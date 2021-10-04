高雄兩名30多歲情侶4日下午相約到柴山少女峰健行探險，回程時疑似不熟路徑，找不到路又差點跌落峭壁落石區。消防局獲報後立刻聯合民間搜救單位上山搜救，晚間9點半傳來好消息，兩人留在原地平安獲救，目前正由救難人員帶下山。

鼓山分隊傍晚6點28分獲報，一對情侶迷失在柴山西岸山上，位置大約在少女峰和觀海崖之間，入夜後根本找不到下山的路，但在山上可目視西子灣的燈火。兩人透過微弱的訊號，成功將GPS座標發送給119值班人員。

鼓山分隊立刻派出搜救人員，熟悉當地特殊地形的民間救難單位、中華戶外探險協會也派員趕往搶救。救難隊伍兵分多路上山，朝情侶報案的座標接近。晚間9時許，救難人員接近情侶，聽到呼救的聲音。

「這裡是峭壁！很陡！我們來了！」救難人員大喊，提醒情侶千萬不要亂動，否則下方就是峭壁深淵，若跌落後果不堪設想。驚恐的情侶蹲著根本不敢亂動，趕緊打開手機的手電筒照向救難人員，心中大石終於放下。

中華戶外探險協會副理事長宋德威發現，現場刺藤密布，必須刻意開路才能靠近。「來了來了！在哪邊！？」情侶聽到救難人員靠近，立刻大喊「在這裡！」。

情侶驚恐表示，天還亮的時候，他們打算回程時找不到路，眼見天色漸暗，他們一度嘗試攀下峭壁，但發現實在太陡峭、又落石不斷，兩人又冒險爬回高處，決定待在原地報警求救。

費了一番功夫，救難隊伍終於接觸迷路的情侶，也立刻向山下指揮站回傳好消息。救難人員確認兩人飲水、身體狀況均正常後，立刻帶兩人朝下山移動，也結束一場虛驚。