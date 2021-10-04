毅嘉（2402）宣布，9月營收下滑至5.06億元，比上個月大減7.27％，並比去年同期下滑20.69％，毅嘉表示，9月營收減少與蘇州廠配合當地政府限電、停工無關，而是受到供應鏈持續性缺料、穿戴式裝置客戶旺季拉貨結束影響所致，毅嘉前三季營收為48.68億元，年增超過三成，仍創下最近三年同期新高。

毅嘉今年以來接單暢旺，但受到消費性電子與車用供應鏈都面臨半導體零組件缺料影響，今年單月營收多在5.4～5.6億元間。不過這樣的穩定表現在9月被打破，毅嘉宣布9月營收為5.06億元，比上個月大減7.27％，是繼2月農曆年長假後的今年次低，累積毅嘉第三季營收為16.1億元，比上季下滑2.24％、年增4％，前三季營收為48.68億元，年增超過3成，是最近三年同期新高。

毅嘉表示，今年以來，車用客戶缺料持續影響客戶在車用顯示模組軟板、車用機構件的拉貨動能，9月仍持續這樣的狀況，然而，往年第三季消費性電子旺季大多能延續至10月，但穿戴式裝置主力客戶為了年底備料而拉貨的高峰，今年提早至8月結束，是9月營收下滑的主因。

至於毅嘉蘇州廠9月底為了配合當地政府限電政策而降載、停工，毅嘉表示不是9月營收下滑的原因，就算有影響也是影響到10份的交貨，不過毅嘉已經透過假日調班、調配生產的方式因應，對接下來的營收應該沒有影響。

毅嘉進一步指出，隨著疫情趨緩，客戶的需求仍然強勁，目前缺料、缺工及缺電的問題仍然牽動著第四季的營運成長，倘若三缺的問題能夠得到緩解，則毅嘉第四季的整體營運將有機會挑戰今年新高。