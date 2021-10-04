阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，或稱阿聯酋）正在試圖通過對話來處理土耳其以及伊朗之間的任何新的對抗。阿聯酋總統的外交顧問以及前外交部長Anwar Gargash警告，美國與中國之間的緊張局勢，將會對此地區（中東）帶來影響。

在近期舉行的第14屆世界政策會議（World Policy Conference）中，Anwar Gargash談及了他的國家在疫情後將如何復甦經濟。此外，他也坦言對美國針對中東區域的承諾，還有美中之間迫在眉睫的冷戰感到擔憂。阿聯酋與其他阿拉伯海灣國家一直以來都與中國在經濟上有緊密聯繫（因中國有大量採買石油的需求），而與美國在軍事上有牢固的關係。

當前，阿聯酋正在關注伊朗與全球大國對於2015核協議，以及美軍撤出阿富汗後，塔利班重新掌權的相關談判。隨著美國的腳步，Anwar Gargash指出外界都將一同見證未來在中東會發生的事。他坦承當前能無法預測未來的形勢，但是阿富汗絕對是一個挑戰，且現正處於一個令人擔憂的情況中。

Anwar Gargash指出，我們需要更好的管理所在地區的情況，因為目前正處於真空。而當有此情況出現，產生麻煩的可能性都會升高。

他表示，美中之間的緊張關係，當前對於阿拉伯海灣國家都帶來很大威脅，且地緣政治競爭正迫使該地區的國家在戰略與商業夥伴關係中，做出不可能做到的決定。他對此提醒國際社會要對此回應，並且反抗這樣的壓力，不要成為新冷戰的棋子。

透過介入在伊朗與土耳其之間，阿聯酋嘗試進一步緩和該地區的緊張局勢，並嘗試轉向控制雙方在葉門、利比亞以及其他地區所發生的衝突。他指出，近期土耳其重新檢視了與埃及之間的外交政策、與沙烏地阿拉伯之間以及其他國家之間的兄弟情誼，他對此相當樂見，並認為阿聯酋處於其中，持續試圖擴展它也顯得很重要。

Anwar Gargash分享到，土耳其對於阿聯酋方面告訴他們的事情覺得很正面，但他對於伊朗是否會改變其位置，就不是那麼正面看待。他承認自己是個現實主義者，並表示對於中東地區（權力）真空的情況以及局勢的嚴重性感到擔憂。

當前，Anwar Gargash指出，新冠肺炎疫情已讓非政治優先事項被擺於首位，其中最大令人感到擔憂的就是中國與美國。每個人都對即將到來的冷戰（looming cold war）感到擔憂，且這對我們每個人來說都是壞消息。他表示「在兩者當中取其一來站隊，一直是國際體系中存在的問題，而這並不簡單。」

面對與中國以及美國之間難解的關係，Anwar Gargash指出雖然中國方面提供了有利可圖的貿易與合作機會，但是針對美國，可以從一些報導、會議或是討論中獲得相關資訊，但同樣的需求放在與中國關係中，是更不透明的。換言之，他認為美國是戰略上更為透明的盟友。