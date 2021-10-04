北德文斯克造船廠(Sevmash)的首席執行長米哈伊爾·布德尼琴科(Mikhail Budnichenko)表示，俄羅斯最新、最大的潛艦「別爾哥羅德號」(BelgorodK-329)將在年底前進行海上測試。這艘潛艦可能會裝備稱為巨大的水下核彈，一但引爆，會引發人工海嘯，摧毀沿海城市，被西方視為「末日武器」。

防衛部落格(Defense Blog)報導，布德尼琴科執行長在一份聲明中表示，包括特殊潛艦「別爾哥羅德號」、「新西伯利亞號」(NovosibirskK-573)和「奧列格王爵號」(Knyaz OlegK-552)這3艘核潛艦，將在今年年底前完成試驗。

布德尼琴科說：「這些潛艦必須多次出海進行試驗，截至今天，潛艦的操作與測試都按計劃進行，表現良好並確認了它們的性能。」

其中，「新西伯利亞號」是「亞森級」核子攻擊潛艦的3號艦，它的主要武器是魚雷與反艦飛彈；而「奧列格王爵號」是「北風之神級」核子戰略彈道飛彈潛艦的5號艦，它的艦舯有16枚R-30布拉瓦洲際導彈，每1枚都有10個百萬噸當量的核子彈頭，理論上，「奧列格王爵號」也絕對是「末日潛艦」。

不過，值得多說明的是「別爾哥羅德號。1992 年，也就是蘇聯解體後不到一年，「別爾哥羅德號」開始鋪設龍骨，它是一艘「奧斯卡2型」(Oscar class)巡弋飛彈潛艦，長度155公尺，直徑18.2公尺，水下排水量20540噸。但是隨後就遇到沒有預算的困境，它在船台上停工了將近十年。直到2010 年，俄羅斯軍方計劃將它改裝為特殊功能潛艦，經過2年的重畫藍圖，終於在 2012 年重新工。

新設計的「別爾哥羅德號」，直徑沒有什麼改變，但艦身拉長到184公尺，排水量暴增到30000噸，一舉成為有史以來最長的潛艦，而排水量達到世界第2，只小於著名的「颱風級」，颱風級排水量47000噸。

「別爾哥羅德號」可能是「卡尼翁海洋多用途系统」(Kanyon、Status-6)的載台，「別爾哥羅德號」可以攜帶6艘卡尼翁。

卡尼翁是俄羅斯總統普丁在2018年1月提出的6種新型戰略武器之一，它可能是一種核子魚雷，長20公尺、1.8公尺，具有核動力反應爐，使它的射程達到與數千公里，並且以最高時速為60節(111.2公里/小時)持續前進。據信酬載部可攜帶 2百萬噸當量的熱核彈頭，因為全程都在海洋裡航行，可繞過美國飛彈防禦系統，在美國沿海城市旁邊引爆，形成巨大的人工海嘯，摧毀港口和城市。