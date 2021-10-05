接種疫苗。（達志影像／shutterstock提供）

南非總統拉瑪佛沙3日出席活動時，呼籲民眾不要相信接種疫苗影響生育的謠言，同時強調唯有全民接種疫苗才是唯一防疫方式，接種人數愈多才能愈早結束封鎖。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）出席東開普省（Eastern Cape）活動時向民眾表示，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗保證不會導致女性不育和男性勃起功能障礙。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引用拉瑪佛沙說：「疫苗不會影響您的生殖健康和生育能力。不要相信謠言，它們根本不是真的。接種疫苗仍然可以生育。」

「有謠言說，一個男人接種疫苗後家裡變得一團糟，這不是真的，一切都將保持原樣。快去接種疫苗吧！我們加強接種疫苗將有助於國家重新開放，擺脫封鎖，結束疫情。」

同時出席活動的基礎教育部長默齊加（Angie Motshekga）說：「有人告訴我，在蘇威托（Soweto）有一名衛生工作者告訴居民，如果你接種疫苗就會生不出孩子。年輕人紛紛撤回登記不願意接種，因為他們不想成為沒有子女的成年人。我必須大聲駁斥這種說法。」

報導引述美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，疫苗對孕婦、計畫生育的女性及其伴侶是安全的。沒有證據顯示包括COVID-19疫苗在內的疫苗會導致生育問題。

世界衛生組織（WHO）表示，疫苗與男性勃起功能障礙沒有直接關係。與大多數疫苗一樣，COVID-19疫苗的效果因人而異。（編輯：馮昭）1101004